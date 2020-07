Mercato : le jour où José Mourinho a fait capoter un deal à l'OL...

Décidément, l’Olympique Lyonnais a manqué quelques bons coups sur le marché des transferts. En avril dernier, le champion du monde tricolore Paul Pogba avait raconté comment il avait préféré signer à Manchester United en 2009 alors qu’un avenir dans la capitale des gaules s’offrait à lui. Eh bien trois ans plus tôt, les Gones ont manqué de peu l’arrivée d’un certain Glen Johnson.

Au début des années 2000, l’Anglais évoluait du côté de Chelsea et était considéré comme l’un des grands espoirs de son pays pour le poste de latéral. Malheureusement pour lui, sa relation avec celui qui était en charge des Blues, José Mourinho, n’était pas vraiment au beau fixe. « C’est un grand entraîneur. Notre relation a commencé à s’effriter quand j’ai commencé à ne plus beaucoup jouer. En tant que joueur, vous voulez jouer. J’ai pensé que je n’avais pas eu d’opportunités. Je n’étais pas un top joueur, mais je n’ai rien fait pour perdre ma place », a-t-il déclaré à TalksSport, avant de confier une anecdote concernant son prêt avorté à l’Olympique Lyonnais.

« C’était la saison où nous avions été champion une deuxième fois. Je n’ai pas beaucoup joué, je crois que j’ai dû jouer quatre matches. J’avais 22 ans je crois. Je croyais que j’étais assez bon pour jouer au haut niveau, mais on ne me donnait pas cette opportunité. Je lui ai alors dit : « je respecte totalement votre décision, mais laissez moi partir ». Au début, il m’a dit non. Pendant six mois, il n’a pas voulu me laisser partir », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« Ensuite, j’ai réussi à ce qu’il soit d’accord pour me laisser partir en prêt. Je voulais rejoindre une équipe de Ligue des Champions pour gagner de l’expérience. Le lendemain, je reviens et je dis : « je vais à Lyon ». J’avais le contrat, j’allais partir à Lyon. Il était surpris qu’un jeune joueur veuille partir à l’étranger pour jouer au foot. J’ai signé le contrat, mais il l’a déchiré devant moi en me disant qu’il avait changé d’avis. Il n’y a jamais eu de relation avec lui. » Et finalement, c’est Portsmouth qui a raflé la mise.

