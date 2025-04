Real Madrid : la terrible saison d’Eduardo Camavinga

Si le Real Madrid vit un exercice 2024/2025 difficile, Eduardo Camavinga ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. Débarqué à la Maison blanche à l’été 2021 en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 31 millions d’euros, le gaucher s’est très vite acclimaté à l’air de la capitale espagnole. S’il n’a jamais été un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, son unique coach depuis son arrivée à Madrid, le joueur de 22 ans a toujours répondu présent lors de ses entrées en jeu, apportant de la fraîcheur, de la percussion, et n’hésitant pas à salir son short lorsque besoin était. Mais depuis plusieurs mois, le Français est à la peine chez les pensionnaires du Bernabéu, et se retrouve déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain.

C’est simple : cette saison, Camavinga n’a pris part qu’à 34 des 55 matchs joués par le Real Madrid. C’est le total le plus faible parmi l’ensemble des éléments évoluant dans l’entrejeu merengue, à égalité avec Ceballos, longtemps mis au placard par Ancelotti, et qui a lui aussi souffert de plusieurs pépins physiques depuis le mois d’août. Alors que le Mister faisait très souvent appel au Tricolore pour occuper le poste de latéral gauche la saison dernière, l’ancien Rennais n’y a joué que cinq fois toutes compétitions confondues, ne se montrant pas aussi convaincant que l’année passée. À son poste de prédilection, non plus, Camavinga n’a pas montré son meilleur visage : pas de projection ou de capacité à conserver le ballon dans des espaces réduits comme il l’a fait brillamment au cours des précédents exercices. Didier Deschamps ne lui a pas accordé sa confiance non plus, ne le titularisant que par deux fois au cours de ses cinq apparitions, et n’a décidé de le faire que lors de la double confrontation contre Israël, un adversaire modeste.

Des blessures en cascade

Cette saison, Eduardo Camavinga semble être victime du virus Real Madrid : les blessures le touchent de plein fouet. S’il était jusqu’ici parvenu à passer entre les gouttes, ne manquant que 14 matchs pour des pépins physiques depuis son arrivée au Bernabéu, c’est un véritable déluge de blessures dont il est victime cette saison. Avant même le match de ce mercredi contre Getafe, qui l’a vu être victime d’une rupture complète du tendon de l’adducteur gauche, mettant d’ores et déjà fin à sa saison, le joueur de la Casa Blanca avait déjà dû faire trois tours à l’infirmerie, manquant 23 matchs, dont deux avec les Bleus.

L’objectif du milieu de terrain était d’être remis sur pieds pour disputer le final four de la Ligue des Nations, début juin, puis la Coupe du Monde des Clubs mais sa blessure risque de le mobiliser jusqu’au cœur de l’été. Alors qu’il risque d’y avoir du changement au Real Madrid, avec un probable nouvel entraîneur, et un possible recrutement au milieu de terrain, l’horizon ne semble clairement pas dégagé pour Eduardo Camavinga. Mais dans le football, les choses peuvent aller vite. Il faudra pour lui parvenir à montrer de belles choses lors de son retour en toute fin de saison, et réussir à éviter les blessures pour retrouver sa place.