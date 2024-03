Liga : la Real Sociedad arrache un succès inespéré à Grenade

Après son élimination de Ligue des champions contre le PSG, la Real Sociedad avait l’occasion de se relancer aujourd’hui face à Grenade, avant-dernier au classement. Avec une seule victoire sur les 23 derniers matchs, l’équipe andalouse désespère dans cette Liga et était la parfaite équipe pour des Basques en manque de confiance depuis le début d’année. À domicile, les Rojiblancos ont pourtant vite pris les devants dans le match. Bien plus tranchants, les coéquipiers de Facundo Pellistri ont obtenu et transformé un pénalty par l’intermédiaire de Myrto Uzuni (21e). Mais Grenade n’est pas parvenu à faire le break et a subi l’égalisation d’Umar Sadiq (33e).

La suite après cette publicité

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Real Sociedad 43 28 9 11 10 7 40 31 19 Grenade 14 27 -27 2 8 17 30 57

Très en vue, Myrto Uzuni a doublé la mise juste avant la pause grâce à une tête bien placée (45e+3). Solides défensivement, les Andalous ont réussi à tenir le score pendant la grande majorité de la deuxième mi-temps. C’était sans compter sur la réaction des Basques en fin de partie. L’ancien Gunner Kieran Tierney a trouvé Robin Le Normand qui a conclu l’action d’une belle frappe (80e). D’abord signalé en position d’hors-jeu, Andre Silva a délivré les siens quelques minutes plus tard (86e). En renversant la situation, la Real Sociedad a enfin renoué avec le succès. Cela faisait quatre matchs qu’ils n’avaient pas gagnés. Si cette défaite peut s’avérer cruelle pour Grenade, celle-ci relègue le club andalou à 10 points du premier non-relégable.