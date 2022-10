OL : le message de Jean-Michel Aulas à Peter Bosz

La suite après cette publicité

Sans grande surprise, Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'OL. L'ancien coach de l'Ajax, limogé par les Gones après le nul contre Toulouse en Ligue 1, a cédé sa place à Laurent Blanc, qui effectue donc son grand retour en Ligue 1. Présent en conférence de presse pour la présentation de l'ancien tacticien du PSG et de Bordeaux, Jean-Michel Aulas a adressé un message de remerciement à Peter Bosz. Quand on s'est serré la main avec Peter, j'avais serré la main d'un homme intelligent, qui a été loyal, qui a probablement loupé les objectifs définis ensemble, mais qui a tout le temps été un homme bien.

Et le président lyonnais de poursuivre. « Je voudrais dire aussi qu'on est dans le futur. On a pris nos responsabilités. Elles ont été prises tardivement, c'est toujours difficile. On essaye toujours de sous-peser les éléments sportifs, économiques et humains. Après Toulouse, quand la certitude de ne pas avoir atteint les objectifs fixés était acquise, on a entrepris de pouvoir trouver une solution correspondant à notre ambition. Tout en montrant aussi qu'on a la volonté de prendre un certain nombre de risques. » Le juste choix pour l'OL ?