Argentine : Lionel Scaloni donne des nouvelles de Lionel Messi

En conférence de presse avant d'affronter le Venezuela à domicile dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni a donné des nouvelles de son septuple Ballon d'or Lionel Messi, convoqué pour cette trêve internationale.

«Leo va bien, il est en forme. Nous avons réussi à faire assimiler par le groupe qu'il n'est qu'un joueur de plus. Ce qui devrait toujours être normal, a commencé à l'être il y a un an et quelques. (...) Il a été éliminé avec une équipe aux attentes élevées, à laquelle on demande plus. Ça ne l'affecte pas, il va bien. Il le montre et demain il aura l'opportunité dans son pays avec son peuple, sûrement le dernier match que nous jouons ici, il pourra dire au revoir à l'Argentine de la meilleure façon, en espérant que le futur sera meilleur.»