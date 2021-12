Yusuf Demir mis au placard pour que le Barça puisse recruter cet hiver

La suite après cette publicité

Bon lors de ses premières prestations avec le FC Barcelone, Yusuf Demir (18 ans) ne s'est pas manqué cet été. Devenant un joueur de l'équipe première alors qu'il semblait promis à la réserve, l'attaquant autrichien n'a pas encore ouvert son compteur en compétition officielle, mais compte 9 apparitions, dont 3 titularisations avec les Blaugranas. Une utilisation encourageante comme ses performances (même si cela manque encore un peu de tranchant), mais qui pose un véritable souci au club catalan. En effet, une clause dans son prêt en provenance du Rapid Vienne rendra son transfert effectif lorsqu'il aura disputé dix matches.

À sa prochaine apparition officielle, Yusuf Demir coûtera près de 10 millions d'euros aux Blaugranas. Selon Sky Germany, le FC Barcelone ne veut pas perdre de l'argent en vue du mercato hivernal. Les Blaugranas seraient prêts à ne plus le faire jouer en équipe première afin de conserver une trésorerie pour ses dossiers à l'image de Ferran Torres. Yusuf Demir devrait jouer à partir de février et la fin du mercato puisque le FC Barcelone entend que ce transfert soit effectif pour le mercato estival et pas avant.