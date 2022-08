Liga : Rekik sauve Séville contre Valladolid pour la première de Kouassi

Les Andalous ont eu chaud. On ne parle ici pas de météo, mais d'un match de la 2ème journée de Liga opposant le Séville FC au Real Valladolid (1-1) ce vendredi soir. Après avoir concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu à la 80ème minute, sur une réalisation d'Anuar Tuhami, l'ancien Marseillais Karim Rekik a, 6 minutes plus tard, permis aux siens de prendre 1 point après une mésentente entre Sergio Asenjo et sa défense.

Malgré une fin de match électrique, où 3 cartons rouges ont été sortis après une faute de Lucas Ocampos dont deux pour deux joueurs (Marcos Acuña et Jawad Yamiq), et un temps additionnel à rallonge, le score n'a plus bougé. Après sa défaite inaugurale à Osasuna, Séville, avec qui la recrue Tanguy Kouassi a fait ses débuts, confirme son début de saison compliqué. Le club présidé par Ronaldo prend lui aussi son premier point de l'exercice 2022-2023 en Espagne.