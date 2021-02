Roxana Maracineanu veut que Kylian Mbappé reste au PSG

Après son match exceptionnel face au FC Barcelone mardi, le monde n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé. Alors que son contrat avec le PSG se termine l’année prochaine, l’attaquant français a récemment déclaré que l’on connaîtrait bientôt sa décision concernant le futur de sa carrière.

Invité ce matin sur France Info, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a envoyé un message à l’international tricolore de 22 ans : «Kylian reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça. On a besoin de toi, le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi et les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples». Le message est clair.