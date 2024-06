Reims : les premiers mots de Luka Elsner

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité depuis plusieurs jours, Luka Elsner était l’élu du Stade de Reims pour remplacer Will Still. Depuis ce mardi midi, l’arrivée du technicien slovène chez les pensionnaires du stade Auguste-Delaune est officielle. Une arrivée séduisante alors que l’ancien coach d’Amiens sort d’une saison assez intéressante dans l’élite avec Le Havre. Ce mardi, présenté à la presse, le tacticien de 41 ans en a profité pour présenter ses grands objectifs avec le SdR.

Il en a également profité pour revenir sur les raisons de sa venue à Reims : «depuis la décision de partir du Havre, j’étais serein. J’ai de l’expérience et cela compte dans ces moments-là. Je savais qu’on trouverait une solution. Il y avait une grande envie de ma part de rejoindre ce train en marche. Je rejoins un projet compatible avec ce que je suis, ce que je peux et veux faire. La direction est franche, le club est performant, les compétences internes sont nombreuses. Il y a une synergie entre la direction et moi. Tout a été clair dès le début. L’équipe a une marque de fabrique, avec le développement des jeunes talents, un football attractif. J’espère lui apporter ma grande passion, ma volonté de progresser sur et en dehors du terrain.»