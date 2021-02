Monaco : Niko Kovac encense Aleksandr Golovin

Au Stade des Costières, l'AS Monaco a obtenu les trois points ce dimanche contre le Nîmes Oympique (4-3, 24e journée de Ligue 1). Et c'est surtout grâce à Aleksandr Golovin, auteur d'un triplé et d'une passe décisive. Un rendement XXL dans cette rencontre pour le Russe qui avait manqué un peu plus de trois mois de compétition en début de saison à cause de blessures musculaires. Forcément, son entraîneur Niko Kovac l'a félicité, tout en multipliant les éloges.

La suite après cette publicité

«Il y a eu une très belle performance d’Aleksandr Golovin. C’est un joueur fantastique, je suis très satisfait de la victoire et pour lui. C’était sa première titularisation depuis un moment, c’est un top joueur. C’est vrai qu’il a une qualité de frappe incroyable, mais aussi à la passe. C’est le joueur du match, il n’y a aucun doute là-dessus», a lâché le coach croate dans des propos relayés sur le site du club du Rocher. Des mots qui feront plaisir au joueur de 24 ans.