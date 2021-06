Gianluigi Buffon a adoré son année au PSG

De retour à Parme, en Serie B, là où tout a commencé pour lui, Gianluigi Buffon (43 ans) s'est prêté au jeu de la traditionnelle tournée médiatique. Interrogé en conférence de presse, le portier italien s'est souvenu avec émotion de sa saison au Paris SG, en 2018/19.

«L'année dont je me rappelle avec le plus de plaisir dans ma carrière est celle vécue à Paris. Je n'ai jamais ressenti ailleurs le respect que l'on m'a montré en France. À Paris, je sortais beaucoup plus, j'ai vécu cette saison avec la légèreté de celui qui veut partager et interagir», a lâché le Transalpin, relayé par TMW.