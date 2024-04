Serie A : l’Atalanta maîtrise Monza dans une belle partie

Suite de la 33ème journée de Serie A ce dimanche soir. Le club de Monza accueillait l’Atalanta, sur sa pelouse du stade Brianteo. Cette rencontre était l’occasion pour les visiteurs d’entamer une accélération dans la course à l’Europe, alors que les hommes de Gian Piero Gasperini espèrent empocher un ticket pour la C3 ou la C4, étant encore en lice en Coppa Italia et Ligue Europa. La première période a été assez partagée entre les deux écuries italiennes avec un rythme assez élevée et plusieurs occasions des deux côtés. La Dea a ouvert le score dans le sillage de Charles De Ketelaere, peu avant la pause (44e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Atalanta 54 32 22 16 6 10 59 37 11 Monza 43 33 -8 11 10 12 35 43

En seconde période, la bataille faisait encore rage jusqu’à ce que El Bilal Touré double la mise (72e).Ayant montré de bonnes choses durant la partie, Daniel Maldini a réduit le score pour sauver l’honneur (89e) pour sauver l’honneur devant ses tifosi malgré la défaite (1-2). Au classement, l’Atalanta prend des précieux points dans le championnat italien et conforte sa 6ème place, tandis que Monza reste dans le ventre mou de Serie A avec sa 11ème position. Le week-end prochain, la Dea accueillera Empoli, alors que les Brianzoli se déplaceront à Lecce pour un match capital, lors de la 34ème journée italienne.