OL-RC Lens : Franck Haise savoure et rassure pour Elye Wahi

Retour sur terre douloureux pour l’OL ce dimanche soir en Ligue 1. Recevant le RC Lens au Groupama Stadium, les Gones ont réalisé un début de match satisfaisant avant d’encaisser l’ouverture du score juste avant la pause. Au retour des vestiaires, la lecon tactique infligée par Franck Haise s’est confirmée et l’OL a coulé malgré plusieurs opportunités de faire mieux dans le jeu. En face, le RC Lens frappe un grand coup et revient à trois points de Monaco, troisième. Interrogé par Prime Vidéo, le technicien artésien a savouré cette belle victoire en terres rhodaniennes et a donné des nouvelles rassurantes d’Elye Wahi.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 55 24 35 16 7 1 54 19 2 Brest 46 24 17 13 7 4 35 18 3 Monaco 42 24 10 12 6 6 44 34 4 Lille 41 24 14 11 8 5 34 20 5 Nice 40 24 6 11 7 6 23 17 6 Lens 39 24 9 11 6 7 33 24 7 Marseille 36 24 12 9 9 6 38 26 8 Rennes 35 24 7 9 8 7 36 29 Voir le classement complet

«Quand on gagne 3-0 à Lyon dans leur bonne période et avec un match plutôt maîtrisé, donc oui, on est heureux, affirme Haise. Sur Matic, il fallait que quelqu’un soit toujours sur lui avec David Pereira Da Costa toujours sur lui. L’idée était de le limiter. La maturité, ça a été la clé de cette semaine d’entraînement. J’en ai également parlé à la causerie. On a été impatients par le passé mais on a su être en structure ce soir, on a eu cette maturité pour faire la passe de plus. On a fait des bonnes choses ces dernières semaines, mais quand on passe pas loin de faire mieux, c’est qu’il y a des imperfections à gommer. Et cela passe souvent par cela. On avance plutôt bien. Il reste encore beaucoup de matches donc deux très gros face à Brest, qui vole, et Nice, difficile à jouer. C’est bien de pouvoir les jouer à Bollaert. Elye Wahi ? Une petite entorse au niveau de l’épaule, il faudra attendre les examens demain. Il ne m’a pas semblé hyper inquiet à la fin du match.»