OM : le mea culpa d'Amine Harit à Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Dans l’émission "Le Vestiaire" spécial OM diffusée ce lundi sur RMC Sport, Amine Harit s'est confié et a reconnu devant Dimitri Payet qu’il avait une très mauvaise image de lui en arrivant à Marseille. Débarqué l’été dernier à l’Olympique de Marseille, le joueur prêté par Schalke 04 s'attendait, en effet, à croiser «un crevard». Une idée initiale pour laquelle le Marseillais a d'ailleurs tenu à s'excuser.

«Je pensais que t’étais un crevard avant de venir. Les grands noms, en général, les joueurs importants d’une équipe ont besoin de marquer, ils veulent toujours être devant tout le monde, être la personne qui occupe le plus d’espace… Franchement, j’ai été surpris. T’es pas un mec comme ça». A ses côtés, Payet a alors livré sa vision du joueur star : «ce n’est pas ma conception du grand joueur. Je ne sais plus qui me l’a dit mais un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir». Une déclaration qui n'a pas manqué de faire rire ses partenaires.