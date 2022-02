Un joueur blessé par un arbitre aux Pays-Bas

Samedi, durant le match d’Eredivisie entre Utrecht et Cambuur (3-2), l’arbitre de la rencontre a blessé involontairement un joueur. À la 29e minute, Mees Hoedmakers, milieu de terrain à Cambuur est prit en charge quelques instant par le staff médical de son équipe suite à un coup reÇu au visage. Le joueur à reÇu une gifle involontaire de Monsieur Van de Graaf, l’arbitre de la rencontre. Le joueur a dû finalement céder sa place à la mi-temps, incapable de continuer le match.

Et après cette incident, Cambuur qui menait 0-2 à l’extérieur c’est complètement écroulé et a finalement perdu le match 3 buts à 2. « C'était le point de basculement. On a perdu notre joueur le plus important. Sa vision était floue. On a pris le but du 2-1, puis le 2-2. La sortie de Hoedemakers a été un tournant », a expliqué énervé Pascal Bosschaart le coach de Caambur, actuellement 8e d’Eredivisie.