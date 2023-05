Coupe du Monde U20 : malgré leur victoire héroïque face au Honduras, les Bleuets sont éliminés pour un petit but

Après un début de compétition désastreux marqué par deux défaites face à la Corée du Sud (2-1) et la Gambie (2-1), les Bleuets affrontaient le Honduras. Un match déterminant pour les joueurs de Landry Chauvin qui jouaient leur survie lors de cette troisième et dernière journée de la phase de poules du groupe F de la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement en Argentine. Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup avec des situations chaudes de part et d’autre du terrain, Ousmane Camara était expulsé juste avant la fin du premier quart d’heure à la suite suite d’une faute sur Daniel Carter. Les jeunes pousses françaises se retrouvaient donc déjà à dix après seulement 15 petites minutes de jeu (13e). Après cette faute et l’expulsion de défenseur tricolore, le Honduras disposait d’un bon coup franc plein axe aux abords de la surface française.

Odin Ramos envoyait alors un missile dans la lucarne droite de Thimothée Lo-Tutala, battu (15e, 1-0). Les Bleuets prenaient un véritable coup sur la tête avec cette ouverture du score et il fallait attendre plusieurs minutes avant de revoir les jeunes pousses français se montrer une nouvelle fois en attaque avec un joli mouvement initié par Martin Adeline (28e). Juste avant la pause, sur une jolie remise d’Antoine Joujou, Alan Virginius contrôlait le cuir avant d’enchaîner avec un tir croisé imparable pour égaliser et reprendre confiance dans ce match crucial (41e, 1-1). Au retour des vestiaires, les Bleuets continuaient de se projeter pour renverser la situation et arracher leur qualification en vue de la suite de la compétition. Malgré cette petite domination des hommes de Landry Chauvin, le Honduras se créait la plus belle situation de ce début de deuxième période par l’intermédiaire de Félix Garcia qui mettait Thimothée Lo-Tutala à contribution (57e).

Une élimination pour un petit but

Heureusement, quelques minutes plus tard, Alan Virginius s’offrait un doublé pour continuer d’espérer après un bon centre de Sekou Lega. L’attaquant tricolore venait propulser le cuir de la tête au fond des filets de Juergen García à l’heure de jeu pour relancer les perspectives de qualifications dans les rangs français (60e, 2-1). Grâce à cette réalisation, la qualification semblait un peu plus accessible. Les Bleuets lançaient ensuite leurs dernières forces dans la bataille. Brayann Pereira armait tout d’abord une lourde frappe croisée vers le but adverse mais Juergen García ne tremblait pas et repoussait des poings (62e). Quelques minutes plus tard, Antoine Joujou rentrait dans la surface et centrait fort vers le premier poteau pour Alan Virginius tandis que Darlin Mencia contrait in extremis en corner (64e). Sur un coup franc frappé botté par Jordan Semedo Varela vers le second poteau, Félix Nzouango, étrangement esseulé, venait conclure d’une tête pour enflammer cette fin de rencontre (77e, 3-1).

Alors que Thimothée Lo-Tutala réalisait une parade sur sa ligne pour préserver le suspens (82e), Warren Bondo armait une frappe limpide qui était détournée par le portier du Honduras (83e). En toute fin de rencontre, Jordan Semedo Varela et Soungoutou Magassa se procuraient deux nouvelles situations dangereuses mais la chance ne souriait pas aux jeunes pousses françaises qui manquaient le cadre de peu (88e et 89e). Au bout du temps additionnel, Sekou Lega trouvait même le poteau du Honduras (90e+1) tandis que Wilson Odobert s’écroulait dans la surface hondurienne au contact avec Anfronit Tatum mais l’arbitre ne bronchait pas et n’accordait pas de penalty aux Français (90e+3). Malgré cette prestation héroïque des joueurs de Landry Chauvin, les Bleuets ne figurent pas parmi les meilleurs troisièmes et sont donc éliminés de cette Coupe du Monde U20 pour un petit but.