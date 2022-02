LdC, LOSC : Gourvennec donne les clés de la double confrontation face à Chelsea

Place aux grands rendez-vous. Mardi (21 heures), le LOSC Lille se déplace sur la pelouse de Chelsea dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Un choc a priori déséquilibré sur le papier entre le club champion du monde et champion d'Europe en titre, et le dernier vainqueur du championnat de France qui ne pointe qu'à la 11ème place de Ligue 1. Dans une interview donnée au Parisien ce lundi, Jocelyn Gourvennec reste d'ailleurs lucide mais s'octroie le droit de rêver grand, évoquant notamment les aspects clés de cette double confrontation face aux Blues. « Tout est une question d’état d’esprit. On doit aborder ce rendez-vous en étant léger. Le job, on l’a fait en déjouant les pronostics et en finissant premiers en phase de groupe. Là c’est du bonus », a d'abord rappelé le coach des Dogues.

« On est une équipe un peu poil à gratter, avec des joueurs aimant enfiler la peau de l’outsider. Dans cette configuration de match, on donne souvent le meilleur de nous-même. Il faudra s’en souvenir. La moindre erreur ne pardonnera pas. [...] On ne va pas se l’interdire (de rêver plus grand). La tâche est extrêmement difficile, exaltante aussi. Dans le sport, on en a vu d’autres. Même si la chance est infime, on se battra pour ça. Les enjeux sont différents pour eux et pour nous. Lille est là pour réussir deux gros matchs. Sur le papier, Chelsea est au-dessus. Il n’y a pas de débat. Après, les matchs, il faut les jouer. Il s’agit d’être fort mentalement. Le reste c’est de la bagarre. Ça, on sait faire », a ainsi conclu Gourvennec. Premiers éléments de réponse dès mardi, à Stamford Bridge.

