Youssouf Fofana s’engage avec l’AC Milan !

Depuis son arrivée à Monaco en 2020, Youssouf Fofana est devenu l’une des références au milieu de terrain en Ligue 1. Disposant de nombreuses qualités techniques et physiques, l’ancien de Strasbourg a vite gravi les échelons sur le Rocher. Devenu rapidement un titulaire indiscutable, le milieu de 25 ans avait alors formé un binôme de luxe avec Aurélien Tchouaméni lors de ses deux premières saison dans la Principauté. Suite au départ de son ami du côté du Real Madrid à l’été 2022, le natif de Paris est alors devenu le patron de Monaco dans l’entrejeu.

La saison passée, l’international français, qui avait participé à la Coupe du monde 2022, avait été impressionnant au milieu de terrain monégasque. Avec quatre buts et autant de passes décisives en 36 apparitions, Fofana a été l’un des grands artisans de la deuxième place glanée par les hommes d’Adi Hütter en Ligue 1. Mais voilà, alors que son contrat expirait en 2025 avec le club asémiste, un départ se profilait pour le droitier cet été. Pisté par l’AC Milan depuis de longs mois, l’international français (21 sélections, 3 buts) était aussi courtisé en Premier League. Finalement, la résilience transalpine a payé.

Youssouf Fofana avec l’AC Milan jusqu’en 2028

En effet, ce samedi, le club lombard a annoncé la venue de Youssouf Fofana pour garnir son entrejeu. Alors qu’il portera le numéro 29 en Principauté, l’ancien capitaine monégasque a paraphé un contrat de quatre ans avec les Rossoneri. Troisième recrue de l’été milanais, le transfuge du RCSA est amené à être titulaire sous les ordres de Paulo Fonseca qui le connaît bien suite à leurs affrontements en Ligue 1 entre le LOSC et l’ASM. Dans cette transaction, Milan a, semble-t-il, déboursé près de 25 millions d’euros.

De son côté, l’AC Milan a donné plus de détails sur cette arrivée excitante : «l’AC Milan a le plaisir d’annoncer la signature du transfert définitif de Youssouf Fofana en provenance de l’AS Monaco. Le milieu de terrain a signé un contrat avec les Rossoneri jusqu’au 30 juin 2028. Né à Paris (France) le 10 janvier 1999, Youssouf a fait ses débuts professionnels avec le club de Strasbourg, où il a disputé 41 matches, marqué quatre buts et remporté la Coupe de la Ligue. En janvier 2020, il a rejoint Monaco, où il a disputé 175 matches, marquant sept buts et délivrant quinze passes décisives. Après avoir évolué dans les équipes de jeunes internationales françaises, il a fait ses débuts chez les seniors en septembre 2022. Depuis, il a joué 21 matchs pour l’équipe nationale française et a marqué trois buts. Fofana a choisi le maillot numéro 29 pour les Rossoneri.»