Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Ça bouge dans tous les sens à Angers

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alexandre Dujeux @Maxppp

Ce mercato aura été du début à la fin particulièrement animé à Angers. Toujours absents de l’entraînement avec l’équipe première, Sidiki Chérif, touché à la cheville, et Himad Adbelli, envoyé en réserve depuis le début de la semaine dernière, ne sont pas encore partis. Face au timing et aux différents dossiers étudiés en parallèle par les clubs courtisans (Crystal Palace pour le premier, l’OM pour le second), on peut douter que l’attaquant et le milieu de terrain s’en aillent d’ici le 2 février. En revanche, Jim Allevinah a lui bel et bien quitté le Maine-et-Loire.

La suite après cette publicité

D’après Ouest-France, l’ailier a filé du côté de la Turquie ces dernières heures pour être prêté du côté de Kasimpasa, qui va prendre en charge le salaire à 100%. Autre dossier chaud, celui de Lilian Raolisoa. Une offre de prêt avec option d’achat a été transmise par le Genoa, refusée par le SCO. Une seconde est attendue et intéresse fortement le latéral droit, malgré sa prolongation de contrat de l’été dernier jusqu’en 2028. Un club turc le suit également. En parallèle, la direction angevine travaille sur l’arrivée en prêt de Goduine Koyalipou en provenance de Lens. L’attaquant est actuellement prêté à Levante mais devrait être rappelé pour renforcer les Scoïstes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers
Jim Allevinah
Lillian Rao-Lisoa
Goduine Koyalipou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
Jim Allevinah Jim Allevinah
Lillian Rao-Lisoa Lillian Rao-Lisoa
Goduine Koyalipou Goduine Koyalipou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier