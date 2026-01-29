Ça bouge dans tous les sens à Angers

Ce mercato aura été du début à la fin particulièrement animé à Angers. Toujours absents de l’entraînement avec l’équipe première, Sidiki Chérif, touché à la cheville, et Himad Adbelli, envoyé en réserve depuis le début de la semaine dernière, ne sont pas encore partis. Face au timing et aux différents dossiers étudiés en parallèle par les clubs courtisans (Crystal Palace pour le premier, l’OM pour le second), on peut douter que l’attaquant et le milieu de terrain s’en aillent d’ici le 2 février. En revanche, Jim Allevinah a lui bel et bien quitté le Maine-et-Loire.

D’après Ouest-France, l’ailier a filé du côté de la Turquie ces dernières heures pour être prêté du côté de Kasimpasa, qui va prendre en charge le salaire à 100%. Autre dossier chaud, celui de Lilian Raolisoa. Une offre de prêt avec option d’achat a été transmise par le Genoa, refusée par le SCO. Une seconde est attendue et intéresse fortement le latéral droit, malgré sa prolongation de contrat de l’été dernier jusqu’en 2028. Un club turc le suit également. En parallèle, la direction angevine travaille sur l’arrivée en prêt de Goduine Koyalipou en provenance de Lens. L’attaquant est actuellement prêté à Levante mais devrait être rappelé pour renforcer les Scoïstes.