João Félix met l'Espagne à ses pieds, la Lazio dans la tourmente

L'Espagne s'incline devant João Félix

En Espagne, le doublé de João Félix avec l'Atlético de Madrid, hier soir face à Cadix (4-0), fait énormément de bruits ! L'attaquant portugais fait la Une de Marca ce matin qui indique que João Félix a été «éblouissant» ! Dans tous les bons coups hier lors de la large victoire des Colchoneros, l'ancien joueur de Benfica semble atteindre la pleine mesure de son talent cette saison. Pour le quotidien madrilène, João Félix est l'élément moteur pour «amener l'Atlético au sommet de la Liga.» Car ce matin, l'équipe de Diego Simeone est seule leader du championnat à la différence de but devant la Real Sociedad. C'est tout de même le troisième doublé de João Félix sur les quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Pour le quotidien AS, le Portugais a carrément «l'âme d'un leader» ! «Joao Félix ouvre et clôture la victoire qui place l'Atlético en tête de la Liga.» Comme un grand, Joao Félix est en train de faire l'unanimité en Espagne !

La Lazio risque gros !

En Italie, un scandale fait beaucoup de bruit ! Suspectée d’avoir violé le protocole sanitaire à plusieurs reprises, la Lazio fait face à trois cas positifs supplémentaires chez ses joueurs pour le match contre la Juve ce dimanche. En fait, le laboratoire du club laziale avait annoncé que plusieurs joueurs avaient été testés négatifs, mais lors d'une rencontre de Ligue des Champions, ils ont été testés positifs par l'UEFA. Les joueurs ont quand même joué la semaine dernière face au Torino alors qu'ils étaient suspectés d'être infectés. Cet imbroglio, la Gazzetta dello Sport en fait son titre en indiquant finalement que «c'était vrai !» «La farce de la Lazio démasquée. La police au centre d'entraînement du club et au labo d'Avellino ! Immobile, Strakosha et Leiva ne joueront pas contre la Juve car ils sont positifs au COVID et l'étaient déjà contre le Torino.» Cela fait couler beaucoup d'encre en Italie car la Lazio risque gros si elle a effectivement menti sur les résultats des tests et cela pourrait aller jusqu'à l'exclusion de la Serie A cette saison. Mais pour Tuttosport, peu importe. Cette rencontre de la Juve face à la Lazio cet après-midi est un véritable «test pour le Scudetto.» Le jeu va reprendre ses droits et c'est bien là le principal.

Solskjaer peste contre le calendrier

Outre-Manche, un homme a sans doute sauvé sa tête hier. Sous le feu des critiques ces derniers temps, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer a gagné au meilleur des moments face à Everton (3-1), hier après-midi. Mais ce qui fait les gros titres ce dimanche en Angleterre, c'est le coup de gueule de l'entraîneur norvégien contre le calendrier éreintant de cette saison. Cela fait la Une du Daily Express qui reprend l'expression de l'ancien super-sub mancunien : «C'est juste une blague !» Le coach mancunien met en doute notamment la gestion de la Premier League concernant calendrier qui n'est selon lui pas bien réparti. Cela fait aussi la couverture du Daily Mirror qui reprend les propos de Solskjaer : «Ils veulent que l'on échoue. On était en Turquie, on revient jeudi et on joue dès le samedi midi, c'est ridicule. Nous en avons marre. Cette saison est mentalement et physiquement éprouvante, il y a trop de matchs», a-t-il clamé !