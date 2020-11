L'hécatombe en défense continue à Liverpool !

La saison passée, Liverpool a fait un excellent travail, récoltant un titre de champion d'Angleterre au passage. Un véritable tour de force de Jürgen Klopp puisque son club n'avait pas remporté la Premier League depuis l'année 1990. Même si la saison s'est conclue par un échec en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid (après deux finales, dont une remportée en 2019), l'espoir était grand pour cette année.

Mais les plans de Jürgen Klopp sont mis à mal par le destin, semble-t-il. En effet, l'Allemand, qui a récemment critiqué avec Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer, les calendriers qui imposent un rythme trop soutenu aux joueurs, voit ses hommes tombés les uns après les autres. Tout avait commencé avec ce choc entre Jordan Pickford et Virgil van Dijk lors d'Everton-Liverpool. L'international néerlandais souffre d'une blessure au genou et ne devrait pas revenir avant un long moment.

Grave blessure pour Joe Gomez ?

Les terribles péripéties des Reds ont continué avec Fabinho. L'ancien Monégasque est sorti sur blessure lors de la rencontre de Ligue des Champions contre le Napoli (1-1), il souffre des ligaments de la cheville et son année 2020 semble d'ores et déjà terminée. Face à Manchester City, le week-end dernier, le latéral, Trent Alexander-Arnol a lui aussi été touché et pourrait manquer quatre semaines de compétitions.

En défense centrale, Klopp n'avait pas trop à se creuser la tête puisqu'il lui restait Joe Gomez, l'international anglais, et Joël Matip. Mais encore une fois, un des deux s'est blessé. Ce mercredi, nous apprenons que Joe Gomez a été touché lors d'un entraînement avec les Three Lions. Du côté des médias britanniques, on craint une blessure majeure et donc il ne restera que Joël Matip de disponible sachant que ce dernier n'est pas très fiable quand il s'agit d'être toujours prêt physiquement. Klopp pourrait alors mettre un peu plus en avant Nathaniel Phillips (23 ans) ou encore Rhys Williams (19 ans). Mais cette année s'annonce compliquée...