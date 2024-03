Ça a clashé fort entre Vinicius Jr et le Real Madrid !

Vinicius Jr ne laisse personne indifférent. Sur le rectangle vert, le Brésilien est l’un des meilleurs joueurs de sa génération, lui qui a pris petit à petit le pouvoir au Real Madrid. Blessé en début de saison, le footballeur de 23 ans, auteur de 13 buts et 6 assists en 25 apparitions toutes compétitions confondues, est revenu en forme. Il reste d’ailleurs sur 4 buts inscrits lors des trois dernières sorties des Merengues. Outre un but face à Leipzig en Ligue des champions et contre le Celta de Vigo en Liga, il a signé un doublé face au FC Valence le 2 mars dernier (2-2).

Une rencontre particulière pour l’international auriverde, qui avait été victime d’insultes racistes l’année dernière face au club ché. Ce qui avait fait polémique. Le joueur a parfaitement répondu sur le terrain. Mais il aurait pu ne pas disputer ce match. En effet, Relevo dévoile une information de taille sur Vini Jr. Il a menacé de ne pas jouer la rencontre à la suite d’un incident interne au Real Madrid. Tout a commencé deux jours avant le déplacement à Mestalla. Au milieu des polémiques liées à l’entrée des caméras de Netflix à Valence pour le documentaire sur le joueur, une crise a éclaté entre Vini et son club.

Vini Jr était furieux

Une image publiée sur les réseaux sociaux des pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu a fait vriller l’attaquant. Sur cette publication, on voit Vinicius Jr embrasser le blason du Real Madrid. Jusqu’ici, rien de grave. Mais en dessous de cette photo, on aperçoit un logo avec les mots "Vini Vici", qui fait référence à un groupe de musique, et une image avec l’évolution du singe vers l’être humain. Trente minutes après la mise en ligne de cette publication, une personne du club a averti la direction. Mais le mal était fait puisque le n°7 du Real Madrid avait vu le montage.

Tout cela a fortement déplu au principal intéressé, qui est très engagé dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Très en colère, il a demandé très rapidement des explications au club et a même menacé de ne pas jouer le match face à Valence. Le Brésilien, qui a eu des mots très durs selon des témoins, n’a voulu écouter personne et était prêt à rester chez lui. Il a fallu l’intervention de José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid, pour le faire changer d’avis et mettre un terme à cette crise. Le natif de Rio de Janeiro a néanmoins demandé des mesures immédiates et il a eu gain de cause puisque les Merengues lui ont indiqué qu’ils réprimanderaient ceux qui ont commis cette erreur. Fin de l’histoire ?