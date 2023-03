La FIFA en dit plus sur la nouvelle Coupe du Monde des clubs

La FIFA avait d’ores et déjà adopté le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs. Exit la traditionnelle édition annuelle, place à une nouvelle compétition se déroulant tous les quatre ans, comme le Mondial des sélections. Si l’instance dirigeante football mondial avait déjà révélé le nombre d’équipes qualifiées par confédération (12 pour l’Europe, 6 pour l’Amérique du Sud, 4 pour la CONCACAF et l’Asie, 1 pour l’Océanie et 1 équipe hôte du tournoi), elle a donné plus de détails ce mardi, par le biais d’un communiqué, sur cette nouveauté à venir dès 2025, notamment sur ce qu’elle appelle les "principes d’accès".

Dans les explications de la FIFA (à lire ci-dessous), on y apprend donc que le Real Madrid et Chelsea, vainqueur des deux éditions précédentes de la Ligue des Champions, sont par exemple déjà qualifiés pour le nouveau format du Mondial des clubs en 2025, et que les vainqueurs des éditions 2023 et 2024 obtiendront aussi leur ticket pour cet événement, dont le pays hôte n’est pas encore connu. La FIFA a aussi précisé qu’un « plafond de deux clubs par pays sera appliqué à la liste d’accès, avec une exception dans le cas où plus de deux clubs d’un même pays remportent la première compétition de clubs de la confédération au cours de la période de quatre ans. » Comprenez alors que la Premier League ne pourrait alors pas envoyer 3 mêmes clubs à la Coupe du Monde, sauf si 3 équipes différentes remportent la C1 sur une période de quatre ans.

Les principes d’accès au nouveau format du Mondial des Clubs, dès 2025