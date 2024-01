Le PSG féminin à la découverte du Qatar lors d’un voyage unique

A moins d’une semaine de la reprise de la compétition avec une réception importante du LOSC en D1 Arkema, le Paris Saint-Germain profitait de la fin de cette trêve hivernale pour un voyage initiatique au Qatar afin d’en apprendre un peu plus sur l’engouement du pays pour le club de la capitale, mais également shooter, au Musée national du Qatar, le quatrième maillot que porteront les ouailles de Jocelyn Prêcheur pour la seconde partie de la saison (dont la sortie officielle est prévue pour le 24 janvier prochain). Cinq joueuses de l’équipe première ont donc fait le déplacement en ce début de l’année civile 2024 : la capitaine parisienne Grace Geyoro, la Néerlandaise Jackie Groenen, l’Américaine Korbin Albert et les internationales tricolores Sakina Karchaoui et Elise De Almeida.

La suite après cette publicité

Les Franciliennes auront ensuite eu droit à plusieurs expériences culturelles (visites de musées et installations artistiques dans le désert) et sportives (session d’entraînement à la PSG Academy). «Entre dribbles avec les filles de la PSG Academy et la découverte de la culture unique du Qatar, notre voyage à Doha restera inoubliable, marqué par des rencontres, que ce soit avec les athlètes lors du dîner ou avec les joueuses de l’Académie, a raconté Grace Geyoro au média officiel du PSG quant à ce déplacement dans l’émirat. Avec l’équipe, nous sommes fiers de pouvoir dévoiler pour la première fois le 4ème maillot de la saison 2023/2024 avec cette séance photo à Doha.» Ce voyage confirme donc «l’engagement indéfectible du Paris Saint-Germain envers le développement du football féminin, témoignant de son attachement à une vision sportive mondiale marquée par l’innovation», peut-on lire dans le communiqué.