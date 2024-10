Premier League : Liverpool résiste à Arsenal

Oublier la défaite inattendue contre Bournemouth et faire mal à un adversaire direct, telle était la mission d’Arsenal, qui recevait ce dimanche Liverpool à l’Emirates Stadium. Un adversaire plus que coriace car en tête de la Premier League jusqu’alors, avec une seule défaite en 8 journées. Arsenal, de son côté, se présentait avec une équipe amputée de Saliba, forçant Arteta à bricoler avec Partey en latéral droit pour recentrer Ben White aux côtés de Gabriel.

Malgré ces ajustements, ce sont bien les Gunners qui frappaient les premiers. White lançait Saka en profondeur, et l’international anglais ridiculisait Robertson avant de foudroyer Kelleher d’une frappe sous la barre au premier poteau (1-0, 9e). Arsenal se contentait alors d’attendre les Reds, et seule une erreur de contrôle de Merino offrait une chance de frappe à Salah, qui ne cadrait pas (14e). Mais Liverpool allait vite revenir, sur l’une de ses forces, les corners. Alexander-Arnold en bottait un, Luis Diaz prolongeait de la tête et Van Dijk glissait malicieusement la sienne au cœur de la défense pour tromper Raya (1-1, 18e). L’absence de Saliba pesait à cet instant-là… Arsenal repartait donc de l’avant, et montait le rythme d’un cran.

Plus volontaires, plus déterminés, les hommes d’Arteta prenaient le dessus sur ceux d’Arne Slot, gênés comme jamais. Il manquait uniquement la précision dans le dernier geste, Havertz manquant ses contrôles dans la surface. Cela allait malgré tout fonctionner sur coup de pied arrêté, là aussi un gros point fort. Declan Rice déposait un amour de ballon sur la tête de Merino, qui fusillait Kelleher (2-1, 43e). On s’attendait alors à une grosse réaction des Reds au retour des vestiaires, mais elle ne venait pas. Alors Arne Slot lançait notamment Gakpo et Szoboszlai.

Liverpool tournait autour de la défense des Gunners sans parvenir à la pénétrer. Et il offrait quelques munitions sur des relances ratées. Arsenal échouait à faire le break sur des tentatives de Kai Havertz notamment. Et comme souvent dans ce genre de cas, le club londonien était puni, sur un contre mené par Nuñez et fini sereinement par l’incontournable Salah (2-2, 81e). Havertz pensait arracher la victoire mais il était coupable d’une faute pour aller au bout de son action. Un match nul presque logique, au regard des deux périodes distinctes. A Arsenal la première, à Liverpool la deuxième. Mais à Manchester City la première place de la Premier League.