Le contrat XXL d’Alexander-Arnold avec Adidas

Buteur face à Manchester City samedi (1-1), Trent Alexander-Arnold n’est plus la jeune promesse tout droit sortie de l’académie de Liverpool. Non, le latéral droit - souvent positionné dans l’entrejeu cette saison - est le capitaine des Reds et l’un des grands leaders du club. Véritable star mondiale, l’international anglais (23 capes, 2 buts) va sans doute passer un cap de plus sur la scène médiatique grâce à sa signature chez Adidas.

Sur X, "TAA" comme on le surnomme, a annoncé son grand retour chez la marque aux trois bandes. S’il était affilié à Under Armour jusqu’à présent, le joueur de 25 ans a signé un contrat énorme estimé à 26 millions de livres sterling avec Adidas, étendu sur plusieurs années. Il a d’ailleurs porté des Predator contre les Cityzens, célèbre paire de crampons. «Chaque fois que j’avais le ballon aux pieds, je m’assurais de porter ces chaussures. Istanbul est ce qui m’a vraiment inspiré à l’époque. Ce jeu, ces joueurs, les crampons. Ces crampons n’ont jamais quitté mon sac. Je suppose que j’ai toujours su que je reviendrais un jour», raconte-t-il à propos de cette gamme, connue pour avoir été portée par de nombreux joueurs de Liverpool, dont Steven Gerrard, lors de la finale de C1 face à l’AC Milan en 2005.