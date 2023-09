Le Celta est furieux contre Luis Campos

La suite après cette publicité

Il est encore un peu tôt pour juger le mercato du Paris Saint-Germain mais à première vue, l’effectif semble mieux équilibré. A la force de son téléphone et de son entregent, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à finaliser la venue de Randal Kolo Muani vendredi soir, juste avant la fermeture du marché. Luis Campos bloquait dans ce dossier. Ses relations avec le directeur sportif de l’Eintracht, Markus Krösche, sont des plus fraîches, et en plus de cela, il était occupé à boucler le mercato du Celta de Vigo.

Son autre club où il occupe la fonction de consultant externe est d’ailleurs en colère contre le Portugais. Conservé en juin dernier pour réaliser le mercato du club galicien, il a visiblement fait quelques promesses qu’il n’a pas réussi à tenir. D’après El Chiringuito qui dévoile ces informations, son implication est même remise en cause puisque deux dernières recrues devaient débarquer à Vigo dans les ultimes moments du marché des transferts, ce que n’a pas réussi à boucler le principal intéressé.

À lire

Real Madrid : la CAN a bloqué le transfert de Yassine Bounou

Campos avait promis deux renforts supplémentaires

L’effectif n’ayant pas été suffisamment renforcé avant d’affronter cette nouvelle saison, la direction n’est pas contente du travail accompli. Aucun poste précis n’est donné mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un milieu défensif et d’un milieu offensif. Pour le premier, les pistes menant à Batista Mendy, comme nous le révélions puis Wilfred Ndidi ont échoué. L’Angevin est dans le viseur de Trabzonspor, quand le Nigérian est finalement resté à Leicester en Championship.

La suite après cette publicité

Pour le second poste cité, le Celta a longtemps lorgné Selim Amallah mais le Real Valladolid l’a finalement prêté à Valence. Les Galiciens n’ont eu le temps de faire venir que l’ancien de Montpellier, le latéral gauche Mihailo Ristic, prêté par Benfica, qui a fait venir de son côté… Juan Bernat du PSG, et le gardien Vicente Guaita, libre de tout contrat. Des renforts insuffisants aux yeux des Celticos, qui en veulent à Luis Campos. Ce dernier est donc en danger, partout dans ses fonctions.