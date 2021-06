Journal du Mercato : Manchester United veut du très lourd cet été

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Si plusieurs départs sont attendus du côté du LOSC cet été, le club nordiste n'oublie pas non plus de se renforcer. Et selon Record, les Dogues seraient toujours séduits par un talent qui avait été repéré par Luis Campos lorsque le Portugais officiait dans le Nord de la France, à savoir Beto, joueur de Portimonense.

Nous vous l'annoncions dimanche, un accord total a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum sur la base d'un contrat courant jusqu'en 2024. Aujourd'hui, Mundo Deportivo ajoute que Humphrey Nijman, l'agent du joueur, serait même arrivé à Paris pour y finaliser le transfert... Il aurait même déjà signé son contrat de 3 ans, selon Sky.

Auteur d'une saison convaincante à Leeds sous les ordres de Marcelo Bielsa, Illan Meslier attire les regards. Le PSG est notamment intéressé.

Memphis Depay parti libre de tout contrat, l'OL tiendrait une piste pour sa succession. L'Olympique Lyonnais serait bien décidé à recruter Dimitris Pelkas selon Takvim. Les Gones auraient même fait une première offre de 6 M€ à Fenerbahçe.

L'Olympique de Marseille tiendrait une nouvelle cible en Turquie, du côté de Galatasaray. Selon Fotomaç, il s'agit du jeune milieu offensif Kerem Aktürkoğlu (22 ans).

Les infos du jour à l'étranger

Très probablement devancé par le PSG dans le dossier Georginio Wijnaldum, le Barça est, en revanche, beaucoup plus confiant concernant Memphis Depay. Marca assure ce lundi que les deux parties sont d'accord depuis un petit moment et que le club culé est sûr que l'ancien capitaine de l'OL va arriver en Catalogne cet été. Mieux, les Blaugranas espèrent officialiser sa venue cette semaine. Il devrait signer un contrat de 3 ans.

Le FC Barcelone a ciblé le profil de Fabian Ruiz (25 ans). L’Espagnol de Naples est aussi ouvert à un départ, mais il faudra d’abord convaincre le club italien de le laisser partir. Selon les informations de Catalunya Ràdio, le FC Barcelone est en contact avec les agents du joueur alors que Naples attend une belle somme d’argent.

Vendredi, Chelsea a annoncé plusieurs prolongations, celles de Thiago Silva, d'Olivier Giroud et de Thomas Tuchel. Selon Calciomercato, l'entraîneur des Blues ne compterait en revanche pas sur Hakim Ziyech, arrivé l'été dernier. Naples et l'AC Milan sont sur le coup.

Le focus du jour

Depuis leur défaite en finale de Ligue Europa, Manchester United réfléchit à la saison prochaine. Et selon la presse anglaise, la famille Glazer, propriétaire du club, devrait régaler Ole Gunnar Solskjaer en termes d'investissements. Une enveloppe d'environ 162 M€ serait prévue. Et pour recruter du très très lourd.

En défense, on parlait il y a quelques semaines d'un intérêt pour Raphaël Varane, dont l'avenir est encore flou au Real Madrid. Pau Torres, de Villarreal, Sven Botman et Zeki Celik, de Lille ou encore Kieran Trippier, de l'Atlético de Madrid seraient aussi dans le viseur mancunien.

Pour le poste de gardien, David De Gea sur le départ, les Red Devils penseraient à Jan Oblak, le portier de l'Atlético. Mais aussi à Sam Johnstone, ancien de la maison et qui avait été vendu à West Bromwich Albion, et qui depuis est devenu international anglais.

Au milieu, les Anglais Declan Rice, de West Ham et Danny Ings de Southampton sont suivis par les recruteurs mancuniens. Mais le secteur que veut absolument renforcé Manchester c'est l'attaque. Et pour ça, Solskjaer demande du lourd. À l'image des rumeurs, Harry Kane, qui a demandé à quitter Tottenham faute de Ligue des champions la saison prochaine, et Jadon Sancho, suivi de longue date. Un accord entre le club et l'Anglais existerait d'ailleurs. Mais resterait désormais à se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund.

Les officiels du jour

Fin de carrière pour Vitorino Hilton ? En tout cas, le défenseur de Montpellier n'a pas vu son contrat renouvelé par le MHSC. Même s'il devrait intégrer l'encadrement du club.

Aston Villa a annoncé le recrutement de Emiliano Buendia, qui évoluait cette saison avec Norwich, en Championship.