Lens : le Stade Rennais à l’affût pour Kevin Danso

Lorsque Arnaud Pouille a rejoint Rennes il y a quelques semaines, le RC Lens était bien loin d’imaginer que le club breton allait lancer une offensive d’envergure sur la colonne vertébrale du club artésien. Si Seko Fofana n’était plus au club depuis 18 mois, l’ancien capitaine lensois représente tout ce qui a fait l’ADN du RCL pendant plusieurs saisons. Et que dire de Brice Samba, le gardien de but, membre important de la formation qui a terminé deuxième de Ligue 1 derrière le PSG sous les ordres de Franck Haise.

Mais avec un mercato qui tourne à l’échec du côté du Stade Rennais avec déjà plusieurs recrues made in Massara qui ont ou vont quitter le club, le nouveau président exécutif de Rennes Arnaud Pouille a donc décidé de prendre les choses en main. Et forcément, son regard se dirige vers le club Nordiste au sein duquel il a exercé durant plusieurs saisons et noués des relations d’envergure. C’est fort logiquement qu’il a jeté son dévolu sur Kevin Danso, le roc défensif autrichien du RC Lens, arrivé au club durant l’été 2021.

Wolverhampton s’est fait recaler avec une offre de 22 M€, Rennes à l’affût

Alors qu’il devait rejoindre l’AS Roma l’été dernier, un problème médical a fait capoter l’opération. Entre temps, Danso a fait son retour dans le onze de Will Still se rendant indispensable en compagnie de Kodir Khusanov, parti depuis à Manchester City. Si le roc ouzbek est parti, Danso est toujours au club. S’il n’a pas fait d’un départ une obsession et une priorité, il est à l’écoute du marché. Après avoir refusé une première approche de Wolverhampton, il a vu les Wolves revenir à l’assaut ces dernières heures. Selon nos informations, le club anglais a proposé 22 M€ bonus compris, mais a été éconduit par Lens qui ne veut pas entendre parler d’un départ de son joueur.

Mais l’option Rennes est soudainement venue rabattre les cartes. Le club breton, qui n’en finit plus de recruter, est semble-t-il à faire des folies pour recruter Danso vu comme une solution aux problèmes défensifs du club breton. Mikayil Faye pisté par le Fenerbahçe et Leo Østigård poussé vers la sortie, Jorge Sampaoli pourrait voir d’un bon œil l’arrivée d’un défenseur expérimenté et habitué aux joutes de la Ligue 1.

Si les montants de l’approche n’ont pas fuité, il s’agirait d’une offre d’envergure soumise au club artésien. Pas vraiment disposé à vendre son défenseur blessé ce dimanche et forfait face à Angers, Lens va avoir toutes les peines du monde à conserver son joueur. Les prochains jours devraient permettre d’en savoir plus sur ce dossier qui devrait animer la fin du mercato en Ligue 1.