OM : Gennaro Gattuso lance un premier avertissement à ses joueurs

L’Olympique de Marseille a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco pour la grande première de Gennaro Gattuso sur le banc du club phocéen. Après avoir mené deux fois au score en première période, les coéquipiers de Valentin Rongier ont quand même dû s’incliner au stade Louis-II. Face à des Monégasques qui auront su réagir pour renverser une situation, pourtant assez mal embarquée, à leur avantage, les Olympiens ont été beaucoup trop tendres défensivement, comme l’a confié le nouvel entraîneur italien après la rencontre.

Interrogé sur cette première défaite marseillaise, Gennaro Gattuso a confié sa déception au micro du diffuseur de la rencontre. Le nouveau technicien phocéen n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement. «On ne peut pas être content quand on perd c’est certain. Il faut mieux faire. On a encaissé trois buts qu’on aurait pu éviter. Sur l’un des trois on s’est endormis, sur le troisième on était trois contre deux. Ce sont des petites choses qu’il faut améliorer rapidement sinon il est très difficile de gagner des matchs», a tout d’abord confié l’entraîneur marseillais.

Gennaro Gattuso n’a pas de temps à perdre

Gennaro Gattuso est ensuite revenu sur les choses qui ne lui avaient pas plu ce samedi soir. «Je pense qu’il y avait beaucoup de choses à faire. Il aurait fallu mieux défendre. On a encaissé le deuxième but à neuf mètres. Ce sont des choses qu’il faut éviter et qu’on peut éviter. Il faut avoir beaucoup plus d’attention et être beaucoup plus concentré. Je pense qu’il faut faire des progrès au niveau tactique, on a commis plusieurs erreurs et les petits détails ont fait la différence», a notamment lâché le tacticien italien avant de revenir sur la pression du calendrier.

«Bien évidemment, on a peu de temps en jouant l’Europe. En ce moment, nous sommes en Coupe d’Europe, il faut jouer, honorer les matches. Cela aurait été bien mieux si on n’avait pas eu l’Europa League. On a peu de temps, il faut qu’on se débrouille, qu’on comprenne vite ce qu’il faut faire», a lancé Gennaro Gattuso qui a également eu des propos rassurants envers ses joueurs : «j’ai remarqué de l’implication de la part des joueurs, ça me fait plaisir. J’ai remarqué des bonnes choses mais il faut progresser.» Si le nouvel entraîneur marseillais a également retenu du positif malgré ce mauvais résultat, il attend désormais beaucoup plus de son groupe.