Rennes : Adrien Truffert n’a pas aimé les sifflets

Si le Stade Rennais s’est imposé sur sa pelouse face à Reims, dans une rencontre capitale pour la course au maintien (1-0), la manière n’a pas convaincu les tribunes du Rhoazon Park. Après les expulsions de Kipre et Ibrahim côté rémois, les Bretons n’ont pas profité de leur supériorité numérique pour aggraver la marque, ce qui a entraîné des sifflets à la pause et au coup de sifflet final descendus des tribunes. Une réaction qui a surpris le latéral rennais Adrien Truffert.

«On est conscient qu’on a encore des choses à améliorer, mais pour être honnête avec vous je n’ai pas compris pourquoi on s’est fait siffler à la mi-temps et à la fin du match aujourd’hui. On a encore du travail, mais il ne faut pas qu’on oublie d’où l’on vient non plus. Il y a quelques mois, on était dans une situation beaucoup plus critique que celle o on est actuellement. Ils nous ont soutenu pendant le match mais après une victoire, c’est toujours décevant de recevoir des sifflets»*, a soupiré l’international français. Avec ce succès, le Stade Rennais remonte à la 11e place, et prend virtuellement huit points d’avance sur le barragiste, Saint-Étienne.