PSG : Lionel Messi manque à Kylian Mbappé

Pendant deux saisons, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont joué ensemble au Paris Saint-Germain. Et alors que beaucoup prêtent au Français un désir de voir l’Argentin partir pour être la seule star de l’équipe, le Bondynois a fait savoir qu’il regrettait de ne plus jouer avec la Pulga.

La suite après cette publicité

« Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours. Pour un attaquant comme moi qui aime dévorer les espaces, avec lui , tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. C’était un luxe que lui seul peut te donner. Mais au-delà de ça, jouer avec Messi c’était spécial », a-t-il confié à Prime Vidéo.