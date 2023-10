OL-Clermont : Maxime Gonalons est abattu pour son ancien club

Battu à domicile par Clermont ce dimanche (1-2), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, l’OL s’est embourbé un peu plus dans une crise sans précédent. Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, le Clermontois et ex-capitaine lyonnais, Maxime Gonalons, a livré un constat alarmant sur la situation traversée par son ancien club. C’est clair : il ne veut pas imaginer une éventuelle descente en Ligue 2 de l’OL.

«L’OL en Ligue 2 ? C’est difficile, je parle avec le coeur, j’ai gagné ici avec l’OL. C’est compliqué, ce n’était pas envisageable de voir le club ici, franchement on n’aurait pas pensé à cela une seule minute. Ils ont un budget important, de la qualité, il faut switcher mentalement. Dans le jeu, ce n’est pas très mauvais non plus, mais il faut s’accrocher au mental. Je ne peux pas imaginer l’OL en ligue 2, c’est impossible.» Les mots sont forts.