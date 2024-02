Mercato Brest : Grégory Lorenzi s’est montré inflexible avec les joueurs sollicités

Occupant les hauteurs du classement du championnat de France depuis de nombreuses semaines, Brest confirme peu à peu sa fantastique première partie de saison et tutoie désormais l’Europe. Pour maintenir la cadence ainsi que le rêve européen, le club finistérien se devait de compter sur ses forces en présence jusqu’au bout. C’est pourquoi la direction du SB29 s’est montrée inflexible pour retenir ses joueurs sollicités (Lilian Brassier, Pierre Lees-Melou, Bradley Locko pour ne citer qu’eux) cet hiver, comme l’a indiqué Grégory Lorenzi.

«Quand on est Brest et que l’on est confronté à recevoir des offres importantes, généralement nous ne devons pas mettre trop de temps pour réfléchir. Mais on a décidé de privilégier l’aspect sportif et c’est ce qu’on a fait sur ce mercato. C’est difficile car on est dans l’humain et on peut comprendre que quand un joueur à l’opportunité d’aller dans un club où le projet sportif et financier est intéressant, on arrive à se mettre à la place des joueurs. On doit prendre des décisions qui sont pas toujours faciles à prendre mais on l’a fait, et on est très content que ces joueurs soient encore avec nous», a déclaré le directeur sportif breton au micro de Canal+ à la mi-temps du match contre Nice, ce dimanche.