Real Madrid : Ancelotti assume ses erreurs

Réveil difficile pour les Merengue en ce début de semaine. Sèchement battus par l’Atlético de Madrid (3-1) au Wanda Metropolitano, les coéquipiers de Jude Bellingham sont tombés sur un os dimanche soir. Pour la première fois de la saison, le Real chute en championnat et met fin à sa série d’invincibilité. La faute à un grand Alvaro Morata, un Antoine Griezmann XXL et une défense madrilène en souffrance tout au long de la rencontre. En conférence de presse, Carlo Ancelotti n’a pas été tendre avec son équipe même s’il prend la responsabilité de cette désillusion.

«Le système n’a pas changé, on ressort avec un losange, comme toujours. Mais nous n’avons pas bien commencé, nous n’avons pas bien défendu. Et quand ils mènent 2-0… ils ont déjà joué le match qu’ils voulaient», commente l’Italien. Ce dernier pointe du doigt sa défense : «Ils ont été photocopiés (les buts). Les défenseurs centraux ne se sont pas bien placés dans la surface. Mais le fait que l’Atleti soit l’une des équipes qui défend le mieux en Espagne fait aussi une différence. Ils sont forts dans les duels, ce n’est pas évident de trouver des espaces. Il y a eu un manque d’efficacité de l’extérieur, mais je maintiens qu’aujourd’hui le problème était défensif et non offensif.» Carlo Ancelotti conclut : «Je pense que j’aurais pu faire mieux. Évidemment, lorsque l’équipe ne fonctionne pas, c’est ma responsabilité. Mais j’ai un dos très solide (pour résister aux critiques). Sans problème. Prendre ses responsabilités est le minimum.»