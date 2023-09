C’est la douche froide pour le Real Madrid !

Le retour sur terre est difficile. Ce lundi matin, la moitié de la ville de Madrid se lève avec le sourire. L’autre en revanche a une sacrée gueule de bois. Il faut dire que dimanche soir, sur la pelouse du Wanda Metropolitano, l’Atlético de Madrid a remporté ce derby madrilène sur le score de 3-1, au terme d’une rencontre où les troupes de Diego Simeone ont complètement dominé leur sujet. Un véritable sceau d’eau froide sur la tête des Merengues, qui arrivaient avec un joli bilan de 5 victoires en 5 matchs.

Dans l’enceinte des Colchoneros, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas réussi grand chose. On a pu apercevoir une énorme fragilité défensive, qu’on avait déjà pu entrevoir lors d’autres matchs, comme face à la Real Sociedad le week-end dernier. Mais cette fois, le talent individuel des Colchoneros, menés par un bon duo Griezmann-Morata, a profité des largesses défensives de l’équipe dirigée par le tacticien italien. Avec le ballon, et sans Vinicius Junior, les Merengues n’ont pas proposé grand chose et les Rojiblancos ont vécu une soirée bien plus tranquille que prévu.

Les Madrilènes cherchent les coupables

Forcément, les médias et les journalistes pro-Madrid l’ont mauvaise, et la chasse aux sorcières est lancée. C’est simple, presque tous les joueurs en prennent pour leur grade, à l’exception de quelques éléments comme Brahim Diaz, qui a tenté de mettre le feu en entrant en deuxième période. Le duo Rüdiger-Alaba est par exemple au coeur des critiques, tant les deux défenseurs centraux ont été fébriles. Rodrygo, qui devait être le leader de l’attaque, est aussi critiqué. « Il devait faire oublier Vinicius, mais il est sur six matchs de suite sans marquer », explique Marca. Jude Bellingham, si brillant en ce début de saison, est aussi très souvent mentionné. Même si c’est surtout l’utilisation qu’Ancelotti fait de l’Anglais qui pose question, plus que le niveau du joueur des Three Lions.

Pour les médias madrilènes, l’ancien de Dortmund est plus à l’aise un peu plus bas, plutôt que derrière les attaquants. Ancelotti prend lui aussi assez cher, comme c’était à prévoir. Sa décision de ressortir le duo Modric-Kroos du placard est par exemple jugée contestable, tout comme ce nouveau système en 4-4-2 losange est remis en question. Au-delà de l’aspect tactique, c’est aussi l’aspect mental qui pose question, alors que le Real Madrid a l’habitude de mal commencer ses rencontres. « Le Real Madrid a un gros problème », résume Marca à ce sujet. La sonnette d’alarme est tirée…