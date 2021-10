Italie : Gianluigi Donnarumma revient sur les sifflets à Milan

Battu avec l'Italie par l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations (1-2) à Milan et copieusement sifflé tout au long de cette partie par le public de son ancien jardin, San Siro, Gianluigi Donnarumma se souviendra longtemps de cette sale soirée du mercredi 6 octobre. Les fans de l'AC Milan n'ont visiblement pas digéré le départ de leur poulain formé au club vers le PSG l'été dernier.

La suite après cette publicité

Interrogé par Le Iene, et dans des propos rapportés par Sky Sport Italia, le gardien de 22 ans a regretté le traitement qui lui a été réservé pour son retour à Milan avec la sélection nationale. « Il y a un peu de déception car j'ai passé huit ans à Milan et donc c'est toujours une émotion de revenir à San Siro. Être attristé par des sifflets est normal. J'ai grandi ici et j'ai toujours été un fan de Milan, les huit ans ne s'oublient pas facilement », a ainsi expliqué Gianluigi Donnarumma, avant de conclure, le cœur sur la main : « j'aimerai toujours Milan. Je serai toujours un Rossoneri de cœur. »