OL : Pierre Sage confirmé jusqu’à la trêve ?

Aujourd’hui entraîné par l’intérimaire Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge de Ligue 1, continue de s’activer pour préparer l’avenir et sauver sa peau dans l’élite du football français. Dans cette optique, les dirigeants rhodaniens auraient d’ores et déjà contacté Bruno Genesio après la nouvelle gifle (0-3) reçue à Marseille. Mais ce n’est pas tout. Jorge Sampaoli, ancien coach de l’OM, reste lui aussi suivi par Friio, qui continue d’anticiper et d’explorer plusieurs pistes.

Pour autant, L’Equipe précise, ce jeudi soir, que l’intérim de Pierre Sage pourrait perdurer quelques semaines. En effet, si une troisième défaite de rang, dimanche, contre Toulouse mettrait fin à son aventure sur le banc lyonnais, une victoire lui assurerait, selon le quotidien français, d’être prolongé jusqu’à la trêve. Affaire à suivre…