Eliminatoires Euro 2024 : votre onze pour France - Pays-Bas

L’équipe de France lance sa campagne de qualifications pour l’Euro 2024 demain au Stade de France (20h45). Trois mois après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l’Argentine, c’est par un gros morceau que les Bleus de Didier Deschamps attaquent. Quart de finalistes au Qatar, sorti par… l’Argentine, les Pays-Bas seront le principal adversaire des Tricolores dans ce groupe B où se tiennent également l’Irlande, prochain adversaire des Français, la Grèce et Gibraltar. Preuve que cette campagne est attendue par le public, vous avez été très nombreux à répondre à notre sondage où nous vous demandions quel onze vous vouliez voir face aux Bataves.

À travers toutes les réponses reçues, une tendance s’est rapidement dégagée. Vous préférez en grande majorité voir un 4-3-3, une formule qui avait particulièrement bien fonctionné au Qatar. Adieu la défense à 3 que le sélectionneur avait un temps mis en place ou encore un autre système. Dans le but, vous êtes unanimes (ou presque car de rares internautes plébiscitaient la titularisation de Brice Samba) avec Mike Maignan. Successeur désigné d’Hugo Lloris, c’est lui que vous voulez voir face aux Pays-Bas. En défense, pas de surprise non plus car on retrouve la même base arrière qui a brillé au Mondial, à une petite différence près.

Une bataille entre Giroud et Kolo Muani

Raphaël Varane a pris sa retraite internationale, c’est donc son remplaçant naturel, Ibrahima Konaté que vous souhaitez voir aux côtés de Dayot Upamecano. Les deux hommes ont même déjà évolué ensemble en Bleus à la Coupe du Monde. Sur la droite, on retrouve Jules Koundé, largement préféré à Benjamin Pavard, que certains auraient aimé voir dans une défense à 3. À gauche, c’est Theo Hernandez qui a reçu vos votes. Au milieu de terrain, on suit la même logique en retrouvant le trio qui avait fait tant de bien à l’équipe de France cet hiver, à savoir Antoine Griezmann associé à Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Eduardo Camavinga était un peu court pour avoir vos faveurs, tout comme Youssouf Fofana et Khéphren Thuram, lequel a été cité à plusieurs reprises.

Enfin devant, ça a été bien plus serré. Si Kylian Mbappé a toujours intégré vos équipes, entre l’axe et le côté gauche selon les formules, pour le reste, il a fallu décompter chaque voix. Vous avez tout de même mis Kingsley Coman en position de force pour l’aligner sur le flanc droit de l’attaque française. Dans l’axe, c’est finalement Olivier Giroud qui l’a emporté d’une très courte tête devant Randal Kolo Muani. Certains d’entre vous auraient même apprécié voir les deux joueurs alignés ensemble au coup d’envoi. Vos vœux seront peut-être exaucés durant la rencontre, en fonction des circonstances de match.