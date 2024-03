Bologne : le président se voit aller loin avec Thiago Motta

Alors que Thiago Motta est en fin de contrat à la fin de la saison et que de nombreux clubs dont la Juventus se positionnent déjà sur le jeune entraîneur italien, la direction de Bologne, portée par le président Claudio Fenucci, espère continuer de construire son projet avec Motta : «L’entraîneur a été l’architecte de cette croissance et nous espérons que lui et les joueurs resteront avec nous. Thiago est très heureux à Bologne, c’est comme s’il avait un contrat plus long qu’il n’en a réellement. Tout bien considéré, un Bologne en Europe, au-delà de la Ligue des Champions, serait un signal merveilleux pour l’ensemble du football italien»

«Comme l’Atalanta l’a fait ces dernières années, installer une organisation sérieuse pour le club, avec les bonnes personnes dans le secteur sportif, l’entraîneur et un groupe qui va au-delà des attentes, nous pouvons prendre un chemin différent et donner une nouvelle perspective à de nombreux clubs», a comparé le PDG des Rossoblu dans l’émission Radio Anch’Io Sport sur Rai Radio 1.