Accord trouvé entre Martin Braithwaite et le Grêmio

Arrivé à l’Espanyol Barcelone en 2022 en provenance du FC Barcelone, l’attaquant de 33 ans, auteur de 22 buts en 39 matchs de championnat cette saison, n’a pas souhaité poursuivre l’aventure en Catalogne, et ce, malgré la récente promotion des Péricos en Liga. En ce sens, le club espagnol a indiqué que l’international danois (69 sélections, 10 buts) avait décidé d’activer sa clause de départ. Désormais libre de tout contrat, l’ancien joueur de Toulouse et des Girondins de Bordeaux est à la recherche d’un nouveau challenge.

Et comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, le Grêmio allait faire le forcing pour s’attacher les services de l’expérimenté attaquant danois. Désireux d’apporter du sang neuf au sein de son secteur offensif, le club brésilien avait alors proposé un contrat de 24 mois au natif d’Esbjerg. Et selon nos informations, un accord a bien été trouvé entre le joueur et la direction brésilienne. L’international danois va donc s’envoler pour Porto Alegre où il va parapher un contrat de 24 mois.