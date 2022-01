Watford : Roy Hodgson pour remplacer Claudio Ranieri

Licencié de Watford au bout de quelques mois après des résultats catastrophiques qui ont fait dégringoler les Hornets au 19e rang, Claudio Ranieri n'est plus coach de la formation anglaise. À la recherche d'un nouveau technicien, le club londonien a ciblé Roy Hodgson qui était encore coach de Crystal Palace la saison dernière.

Ayant pris sa retraite l'été dernier, le technicien de 74 ans devrait donc faire son come-back comme l'annonce le Daily Mail. Ancien sélectionneur de la Suisse et de l'Angleterre, Roy Hodgson a aussi coach Blackburn, Liverpool et West Bromwich au sein de l'élite anglaise. À lui d'essayer d'insuffler une nouvelle dynamique à Watford. Il devrait signer un contrat de six mois.