Auxerre-Lens : les compositions officielles

La victoire ou le calcul. Les Auxerrois joue leur survie ce soir en Ligue 1 pour cette 38ème et dernière journée de Ligue 1 contre Lens (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). C’est dans un stade à guichet fermé et complètement acquis à sa cause que les Icaunais tenteront de l’emporter face à des Artésiens en vacances mais avec l’envie de bien finir cette saison exceptionnelle.

Pour sa dernière composition de la saison 2022-2023, Christophe Pelissier a couché un 5-4-1 avec Radu en tant que gardien du temple. Massengo et le capitaine Bibi Touré - pour ce qui est sûrement son dernier match avec le maillot ajaïste - animeront l’entrejeu. De son côté Franck Haise utilise un 3-4-2-1. Comme prévu dès le milieu de semaine, le coach lensois a décidé de faire tourner pour éviter les suspensions l’année prochaine. Leca prend place entre les poteaux et Haïdara est titularisé en défense. Openda occupera la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Auxerre : Radu - Raveloson, Jubal, Touré, Mensah - Hein, Perrin, Touré, Massengo - Da Costa

Lens : Leca - Haïdara, Danso, Gradit - Sotoca, Claude-Maurice, Abdul Samed, Machado -Fulgini, Thomasson - Openda

