Eden Hazard et le plus grand regret de sa carrière

Quelques mois après avoir annoncé sa retraite, Eden Hazard (33 ans) n’hésite pas à revenir sur les moments forts de sa carrière. Il y a quelques semaines, le LOSC l’avait invité à inaugurer un terrain à son nom au Domaine de Luchin. Chelsea avait rendu un bel hommage à son ancien joueur resté sept années. En ce qui concerne le Real, l’aventure a été moins glorieuse. Dans le podcast Chequeo Var, Eden Hazard est revenu sur son seul regret dans sa carrière et c’était physique.

« Si je pouvais changer une seule chose du passé, ce serait certainement l’opération de la cheville, que j’ai subie en mars 2020. À mon retour à Madrid de Dallas venait d’éclater le Covid-19. J’ai passé plus de deux mois seul à la maison, nécessitant une rééducation, mais sans physiothérapeute. Si je pouvais changer une situation de mon passé, ce serait celle-là. J’appelais le médecin et lui demandais de venir me soigner même avec la pandémie. Mon objectif était de retrouver le haut niveau. À la fin du confinement, je suis retourné sur le terrain, mais ma cheville n’allait pas bien. En fait, elle s’est encore cassée. Ça n’avait pas changé » a-t-il confié aux auditeurs. Après cette blessure à la cheville en 2019, le Belge n’a réalisé que des petits retours. Il a manqué 314 jours pour blessures et a loupé 69 matchs avec le Real Madrid. Une fin de carrière tronquée par les blessures, que Eden Hazard aurait également voulu soigner.