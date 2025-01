Mercato : Lionel Carole bientôt disponible pour 0 €

Ce n’est un secret pour personne. Ce mercato d’hiver s’annonce compliqué pour de nombreux clubs français qui n’ont pas vraiment les moyens de recruter. L’heure va donc être à la chasse à la belle affaire, et à moindre coût. Et à ce petit jeu là, il y a un joueur qui ne devrait pas manquer de susciter la convoitise durant les prochaines semaines, à savoir Lionel Carole. Le très expérimenté gaucher français de 33 ans est aujourd’hui le pilier du club turc de Kayserispor, celui qui a joué le plus de matches cette saison et qui est le plus régulier.

Seul problème et il est de taille, l’actuel 16e de Super Lig ne paye plus les salaires de ses joueurs. Résultat, celui qui a dépassé en novembre dernier les 100 matches disputés avec le club turc pourrait rapidement faire ses bagages alors qu’il lui reste théoriquement six mois de contrat. De quoi intéresser de nombreux clubs français en quête d’un défenseur expérimenté capable d’évoluer au poste de latéral gauche, mais aussi et surtout de défenseur axial gauche, un poste très recherché vu les temps qui courent. Doté d’une solide expérience (plus de 200 matches en Ligue 1, Liga et Super Lig avec Nantes, Strasbourg, le Séville FC, le Benfica, le Galatasaray et Kayserispor) et souhaitant revenir en France, Lionel Carole pourrait bien faire le bonheur de nombreux clubs de l’Hexagone. A suivre.