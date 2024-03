Newcastle : Eddie Howe vole au secours de Sandro Tonali

Suspendu 10 mois en octobre dernier par la fédération italienne après avoir été reconnu coupable d’infractions dans une affaire de paris sportifs, Sandro Tonali vient d’être à nouveau épinglé. Mais cette fois, c’est la fédération anglaise qui lui reproche d’avoir parié sur 50 matches entre août et octobre 2023. Une deuxième inculpation redoutée par Newcastle. En effet, les Magpies attendent désormais de savoir si le milieu italien qu’ils ont recruté l’été dernier verra sa suspension être étendue ou si sa sanction sera purgée en même temps que sa suspension actuelle. Interrogé ce vendredi sur cet épineux dossier, l’entraîneur des Tonus Eddie Howe, a surtout voulu envoyer un message de soutien à son joueur.

« Nous ne savons pas. J’espère en tout cas pour Sandro qu’il n’y aura pas d’autres conséquences. Il a souffert pendant cette période. Il a cherché de l’aide. Il a été très honnête. Il a admis qu’il avait un problème. La meilleure chose pour Sandro serait qu’il reprenne sa carrière après avoir subi sa punition et tiré de nombreuses leçons de cette affaire. Cette maladie ne s’est pas arrêtée lorsqu’il a déménagé en Angleterre. Cette maladie existait et les gens devraient la considérer comme telle et non pas lui jeter la pierre et le punir encore plus, car je ne pense pas que cela s’attaque à la racine du problème. Nous devons protéger tous nos joueurs. C’est quelque chose qui touche tout le monde et qui devient un problème de plus en plus important dans la société. Ce n’est pas seulement un problème pour Sandro », a-t-il confié en conférence de presse.