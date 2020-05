Ligue des Champions : les précisions de l'UEFA

« Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les tours préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA ». Ce matin, Aleksander Ceferin a mis le feu aux poudres dans un entretien au Corriere dello Sport. Le président de l'UEFA mettait un gros coup de pression aux championnats qui avaient décidé de s'arrêter en route, comme la France avec la Ligue 1. En d'autres termes, le PSG et l'OM auraient été contraints de passer pour des tours préliminaires pour accéder à la Ligue des Champions.

Mais l'UEFA fait visiblement volte-face. Dans un communiqué, elle rectifie les propos de son président, assurant que rien ne bougeait. «L'UEFA tient à préciser que le président Čeferin a déclaré que les clubs des ligues qui avaient été abandonnées cette saison devraient encore être prêts à disputer les tours de qualification pour la prochaine saison selon la liste d'accès actuelle. Il n'a pas mentionné ou fait allusion à un quelconque changement dans la liste d'accès aux compétitions interclubs de l'UEFA.» En gros, les clubs automatiquement qualifiés par le biais du championnat seront bien en Ligue des Champions et en Europa League la saison prochaine.

