Tottenham veut relancer Jesse Lingard

Un réveil en fanfare. Plutôt calme en début de période des transferts, Tottenham a passé la seconde pour son mercato. Deux grosses recrues officialisées en quelques heures ce samedi avec les arrivées de Gareth Bale et de Sergio Reguilon et on peut presque parler d'été réussi. Mais les Spurs ne comptent pas s'arrêter et se sont positionnés sur un indésirable de Manchester United.

Ainsi, le Daily Star évoque un intérêt de l'équipe de José Mourinho pour Jesse Lingard. Peu en vue la saison dernière avec un unique but en Premier League à l'occasion de ses 22 apparitions pour les Red Devils, le milieu offensif pourrait chercher à se relancer dans le nord de Londres. À 27 ans, son temps à Manchester pourrait être révolu et une nouvelle aventure à Tottenham pourrait bientôt se présenter, alors que les Spurs voudraient activement le signer contre un chèque de 33 millions d'euros.