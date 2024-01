CAN 2023 : Andre Onana va rejoindre le Cameroun… un jour avant le premier match

Le 13 janvier prochain, la Coupe d’Afrique des Nations débutera en Côte d’Ivoire. Pays fort du continent africain, le Cameroun fait partie des équipes phares de la compétition. Et alors que la situation entre les Lions Indomptables et son gardien Andre Onana est tumultueuse, elle pourrait connaître un tournant dans les prochains jours. Écarté de la sélection lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le portier de Manchester United avait finalement été rappelé par son sélectionneur, Rigobert Song, avec qui il était en conflit, malgré des prestations décevantes. Seulement, le début d’une polémique avait éclaté dès lors qu’Andre Onana a demandé à rejoindre plus tard la sélection.

Mais finalement, selon The Athletic, le gardien de 27 ans pourra rejoindre le Cameroun à quelques heures de l’entrée en matière du Cameroun, après le match contre Tottenham le 14 janvier en Premier League. Onana souhaitait d’abord disputer le match face à Wigan en FA Cup le 8 janvier (3e tour) avant de partir, mais il pourra également jouer contre les Spurs après un accord avec la fédération camerounaise. La FECAFOOT a compris l’enjeu pour Manchester United d’avoir son gardien à disposition pour ce rendez-vous. Il rejoindra le Cameroun pour disputer le premier match le 15 janvier face à la Guinée.