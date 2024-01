FC Nantes : les débuts rêvés de Tino Kadewere

Nantes s’est fait peur hier pour son entrée en lice en Coupe de France. Surpris d’entrée par l’ouverture du score de Pau (15e), le vainqueur de l’édition 2022 a tardé mais a fini par réagir. Il peut notamment remercier sa toute nouvelle recrue, Tino Kadewere. Entré à la pause, alors son équipe était menée au score, l’attaquant prêté par l’Olympique Lyonnais a inscrit un doublé (80, 83e) permettant aux siens de l’emporter 4-1 et de s’éviter une désillusion. Des débuts rêvés.

Le passage du 3-4-3 en 4-4-2 a fait du bien aux Canaris. Remplaçant de Jean-Kevin Duverne, l’avant-centre de 28 ans s’est immédiatement monté dangereux, à l’image de cette tentative très bien repoussée par Jeannin (47e). Disponible pour ses coéquipiers, collectif comme sur cette remise pour Coco (78e), il marque d’abord en opportuniste grâce à la récupération d’Augusto. De quoi donner de la confiance puisqu’il s’est offert un joli numéro sur sa seconde réalisation.

Un doublé pour son premier match

Quoi de plus beau cadeau le jour de son 28e anniversaire ? C’est ce qu’on appelle une recrue à l’effet immédiat, lui qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs après avoir été prêté la veille seulement. «C’est un jour magnifique pour lui» confirme Moussa Sissoko, ce qu’abonde son nouveau coéquipier et héros du soir. « C’étaient mes premières 45 minutes depuis longtemps, je suis vraiment content. Oui, j’étais tranquille sur le terrain. »

Il a également rendu heureux son entraîneur en lui évitant un 4e revers consécutif. « Il a aussi beaucoup de présence aussi dans le jeu aérien. Il a été incisif, tranchant, et on avait besoin de ça, reconnaît Jocelyn Gourvennec. C’est un très, très bon joueur, peut-être pas reconnu à sa juste valeur parce qu’il a eu des pépins qui ne lui ont pas permis d’enchaîner. C’est un joueur très collectif, très généreux. » Le Zimbabwéen a déjà marqué autant de buts avec Nantes qu’avec l’OL depuis deux ans et demi.